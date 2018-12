“Foi uma cimeira muito produtiva e alcançámos compromissos para trabalhar juntos em várias áreas, como por exemplo na reforma da Organização Mundial do Comércio e uma economia que nos sirva a todos”, afirmou May, na conferência de imprensa depois de terminar a reunião do G20, o grupo dos 20 países mais industrializados do mundo.

Após destacar outras prioridades abordadas, como as alterações climáticas e a saúde, May lembrou que o acordo para o Brexit em abril vai ter um impacto favorável na economia britânica, assim como será bom para o comércio global.

“Pela primeira vez em mais de quatro décadas, o Reino Unido vai ter uma política de comércio independente e um papel ativo no mundo”, com Londres a estar disponível para concretizar acordos comerciais com países como o Canadá e o Japão, disse.

Também depois da cimeira em Buenos Aires, o Presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu que não aceitará acordos nas negociações entre a União Europeia e o Mercosur para um tratado de comércio livre, com países que não respeitem o acordo de Paris, sobre limitações ao aquecimento global.