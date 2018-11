A primeira-ministra britânica garantiu hoje que se mantêm em funções e continuará a conduzir o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, afirmando que "liderança é saber tomar as decisões certas, não as mais fáceis".

Numa intervenção que se iniciou com quase 25 minutos de atraso, a primeira-ministra britânica disse que acredita que está a fazer aquilo que considera correto para o futuro do Reino Unido. E negou a intenção de demitir-se. Começando por esclarecer que esta negociação se trata de uma "responsabilidade acrescida, especialmente com aquilo que está em jogo", Theresa May explicou aquilo que pretende: dar poder ao Reino Unido sobre as leis, dinheiro e fronteiras. E este acordo, na sua opinião, permite exatamente isso. May indicou que foi necessário tomar "decisões difíceis" e que se tratou de "uma negociação complexa" que vai proteger "postos de trabalhos" e não vai comprometer a segurança do Reino Unido. Também reiterou que o seu "objetivo foi sempre servir o interesse nacional e não o partidário e pessoal". Já quando estava a responder a questões dos jornalistas presentes, May indicou que, quando "o acordo chegar à Câmara dos Comuns", os deputados vão fazer o seu trabalho. Embora, "naturalmente, devem de respeitar a vontade das regiões que os elegeram". Porém, admite: "não é situação confortável". No entanto, diz haver um facto que se mantém imputável: "ninguém propôs um acordo alternativo que respeite o referendo". Já sobre as seis demissões que desfalcaram o seu governo durante o dia de hoje, indicou que respeita a sua decisão, mas que lamenta que o tenham feito. O Governo britânico aprovou na quarta-feira o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, tendo sido encontrado com a União Europeia (UE) uma solução para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Hoje, o presidente do Conselho Europeu anunciou, em Bruxelas, que prevê convocar uma cimeira extraordinária de líderes da União Europeia a 27 para dia 25 de novembro, para “finalizar e formalizar o acordo de ‘Brexit’” com o Reino Unido. O acordo é um documento de 585 páginas, de acordo com a imprensa britânica, que abrange questões como a compensação financeira devida pela saída, cerca de 39 mil milhões de libras (45 mil milhões de euros) e os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e dos britânicos na Europa. Estabelece os trâmites legais que vão regular as relações entre Reino Unido e 27 depois do ‘Brexit’, nomeadamente durante o período de transição, que está previsto durar até ao final de dezembro de 2020.