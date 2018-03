Na reunião vão estar presentes vários ministros e responsáveis pelos serviços de informações e do Exército britânicos para analisarem se existem provas suficientes sobre a autoria do ataque com veneno do ex-agentes russo e da filha com um agente nervoso.

Sergei Skripal, de 66 anos, e a filha Julia Skripal, de 33 anos, continuam hospitalizados “em estado crítico”, segundo as autoridades, depois de terem sido encontrados inconscientes em Salisbury, após terem sido expostos de forma intencionada a um agente nervoso.

O polícia britânico Nick Bailey, que encontrou o pai e a filha sentados num banco, também ficou afetado e está internado, sendo que o seu estado de saúde “considerado grave, mas estável”. O agente está consciente e com “capacidade para falar”, anunciaram as autoridades.

De acordo com uma notícia difundida pela BBC, a reunião que vai realizar-se hoje será presidida por Theresa May, que pretende avaliar se as provas recolhidas são suficientes “para a adoção de medidas” e se “este é o momento adequado” para formular uma acusação.