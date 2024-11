“Confirmo que o Tiago Mayan saiu da liderança do movimento Unidos pelo Liberalismo e, por consequência, já não é candidato à presidência da Iniciativa Liberal (IL)”, disse à Lusa o conselheiro nacional da IL Pedro João Ermida, que pertence à coordenação daquele movimento, até agora liderado pelo ex-candidato e Belém e principal rosto da oposição à atual direção do partido.

O ex-candidato presidencial desiste de disputar a liderança da IL com Rui Rocha na convenção eletiva que está prevista para início de 2025.

A notícia da desistência de Tiago Mayan Gonçalves foi avançada pelo jornal Observador, segundo o qual o Unidos pelo Liberalismo está agora dividido entre quem acha que é preciso encontrar outro candidato para disputar a liderança da IL e quem considera que “o movimento está muito fragilizado e é um erro insistir”.

Esta decisão surge depois de, esta quinta-feira, Tiago Mayan Gonçalves ter assumido que falsificou as assinaturas do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense, enquanto presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

Em causa está uma ata da reunião do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense, datada de 16 de setembro, que terá sido elaborada e falsificada por Tiago Mayan.

“Essa ata não foi elaborada pelo júri, nem tão pouco assinada pelos mesmos, tratando-se de um documento falso com assinaturas apostas por outra pessoa”, lê-se na ata da reunião que decorreu quarta-feira entre o júri e o executivo da junta.

Segundo o documento, a que a Lusa teve hoje acesso, quando confrontado com o documento, Mayan confirmou “que foi ele que elaborou o documento e colocou as assinaturas, atribuindo a si próprio tal responsabilidade, isentando de qualquer culpa todos os restantes membros do seu executivo e colaboradores”.

Perante este caso, o líder da IL, Rui Rocha, revelou hoje que foi aberto um processo disciplinar a Tiago Mayan Gonçalves, que poderá culminar na sua expulsão do partido, repudiando a falsificação de assinaturas assumida pelo ex-candidato presidencial.

Tiago Mayan Gonçalves tinha anunciado a sua candidatura à liderança da IL em julho, defendendo na altura que o partido precisava de “alcance, amplitude e arrojo” e assumindo que não se revia na atual liderança de Rui Rocha.

Na altura, Tiago Mayan tinha-se comprometido a revitalizar a Iniciativa Liberal, ressalvando que só com um partido “aberto, ativo e ambicioso” seria possível determinar políticas, influenciar a governação e transformar Portugal.

“É com um partido mais ambicioso, que sabe o que quer, que conseguiremos um Portugal mais liberal”, referiu.

Tiago Mayan Gonçalves foi o candidato da IL nas eleições presidenciais de 2021, tendo ficado em sexto lugar com 3,22% dos votos.

A Iniciativa Liberal é atualmente liderada por Rui Rocha, que foi eleito presidente do partido em janeiro de 2023, com 51,7% dos votos, derrotando Carla Castro, que ficou com 44%, e José Cardoso, que obteve 4,3%.