De acordo com o Público, a peça vai a leilão a 12 de maio, com uma base de licitação entre 170 e 350 mil francos suíços (153 e 317 mil euros).

João Júlio Teixeira, especialista em jóias antigas e membro do comissariado que está a preparar a exposição do futuro Museu do Tesouro Real, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, justificou a relevância da peça em questão, que o museu gostaria de adquirir.

"Pela sua importância — tanto histórica, como artística — esta jóia deve, sem margem para dúvida, ser adquirida pelo Estado português por forma a enriquecer e completar o acervo público de joalharia histórica", foi referido num documento a que o jornal teve acesso.

Por sua vez, José Alberto Ribeiro, diretor do Palácio da Ajuda, refere que "esta é a tiara representada na iconografia da primeira rainha constitucional portuguesa", pelo que faz ainda mais sentido que seja inserida na coleção do futuro Museu do Tesouro Real.

"Sabemos que estes são tempos muito difíceis ao nível dos orçamentos e que há outras preocupações nos museus, mas devíamos tentar comprá-la", explica. "Ao mesmo tempo, estou já à procura de mecenas que nos possam ajudar", frisou.