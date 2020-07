O concurso, que decorreu no Solar de Vinho do Dão, distinguiu ainda mais 41 referências de vinho naquela região demarcada, com medalhas de ouro, prata e platina.

Pela primeira vez em 11 anos, os prémios não foram distribuídos na habitual Gala, devido à necessidade de respeitar o distanciamento social imposto pelo combate à pandemia covid-19.

Este ano, o concurso foi presidido por Cláudio Martins, CEO da Martins Wine Advisor e jurado no Decanter Wine Awards desde 2011.

O painel de jurados reuniu 28 elementos, entre enólogos, ‘sommeliers’, críticos de vinhos de imprensa especializada e membros de empresas ligadas à distribuição de vinhos. Provaram 164 amostras de vinhos DOP Dão, provenientes de 45 produtores, mais 12 do que no ano anterior.

As amostras foram agrupadas nas seguintes categorias: vinhos brancos, vinhos tintos, vinhos rosados, vinhos de castas (monovarietais) e espumantes naturais (brancos, tintos e rosados).

O Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Arlindo Cunha, destaca que os jurados concluíram que os vinhos provados este ano eram de qualidade excecional.

"A região produz vinhos muito elegantes e equilibrados, que têm vindo a afirmar-se cada vez mais no panorama internacional", refere.

A empresa produtora do vinho vencedor do prémio principal, a CM Wines, pertence a José António Costa Marques, empresário na Alemanha que decidiu, em 2000, adquirir uma parcela de terra com dois hectares na zona de Silgueiros - Viseu, localidade dos seus antepassados, destinada a produzir vinhos de elevada qualidade.

Em 2004, fundou a empresa familiar CM Wines e, nos anos seguintes, foi aumentando a área de produção vinícola com a aquisição de diversas parcelas. Atualmente, a área de vinha estende-se por 12 hectares em cinco parcelas distintas e dois hectares de olival.

Para além do vencedor absoluto, o destaque vai também para os vinhos que conquistaram a medalha de platina: Abanico (Branco, 2018), O Abrigo da Passarela, Lda; Casa de Santar (Tinto, 2014), Sociedade Agrícola de Santar, S.A.; A Descoberta (Rosado, 2019), O Abrigo da Passarela, Lda.; e Adro da Sé (Branco, 2017), UDACA - União das Adegas Cooperativas do Dão, UCRL.

A lista dos restantes premiados pode ser consultada na página da Comissão Vitivinícola Regional do Dão.