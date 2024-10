De acordo com as agências noticiosas norte-americanas Reuters e Associated Press, os agentes da autoridade de Fall City, uma cidade a sudeste de Seattle, receberam o alerta na madrugada de segunda-feira quanto a um tiroteio numa residência. Ao chegarem ao local, depararam-se com cinco vítimas mortais: três adolescentes e dois adultos.

Os agentes que chegaram à levaram imediatamente um adolescente sob custódia, enquanto outra adolescente ferida foi levada para um hospital de Seattle, disse o porta-voz do King County Sheriff's Office, Mike Mellis, numa conferência de imprensa.

Ambos os adolescentes viviam na casa, disse Mellis, que não adiantou quais os graus de parentesco entre as vítimas mortais e os sobreviventes. “Uma vez que os corpos foram descobertos, entendemos claramente que esta é uma cena de crime extremamente significativa”, afirmou.

O adolescente detido foi levado para o centro de detenção juvenil de King County e comparecerá em tribunal para uma primeira audiência esta terça ou quarta-feiras, disse um porta-voz do Gabinete do Procurador do condado num e-mail.