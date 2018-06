"Confirma-se que foram disparos de uma espingarda. O mais provável é que tenha sido a partir de um carro que passou e atirou sobre as pessoas que estavam do lado de fora de um cybercafé", afirmou Stephan Söderholm, chefe da polícia de Malmo. Segundo o mesmo responsável, as investigações estão a decorrer no âmbito de um "crime grave" mas não referenciado com terrorismo.

De acordo com as declarações do responsável da polícia, as forças de segurança estão a trabalhar para ter um retrato do que aconteceu o mais rápido possível. Umas das questões em aberto é saber se as pessoas feridas estavam ligadas de alguma forma. " Os cinco que estão feridos, fazem parte de um mesmo grupo ou não têm relação uns com os outros?", questionou Stephan Söderholm. Estas questões são colocadas quando alguns meios afirmam que os feridos eram adeptos da seleção da Suécia que estariam a celebrar a vitória da equipa frente à Coreia do Sul, num jogo realizado às 13 horas de Portugal, 14 horas da Suécia, tendo o tiroteio acontecido seis horas depois. Não existe até ao momento confirmação oficial dessa informação.

O tiroteio teve lugar numa zona da cidade, Drottninggatan, em que existe normalmente muito movimento à hora em que tudo aconteceu.