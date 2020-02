Já era madrugada em Portugal quando o canal de televisão tailandês Thai Rath noticiou, citando fontes da operação policial, que o soldado tailandês, de 32 anos, que publicou fotografias e vídeos do ataque nas redes sociais, tinha sido abatido a tiro num centro comercial de Nakhon Ratchasima situado no nordeste do país.

O suspeito foi identificado como Jakrapanth Thomma e o tiroteio ocorreu inicialmente numa base militar nas imediações da cidade e depois num centro comercial na cidade. Jakrapanth Thomma esteve entrincheirado durante 16 horas no centro comercial Terminal 21 Korat, em Nakhon Ratchasima, e antes de se dirigir para o centro comercial, matou um outro soldado e uma mulher e feriu uma terceira pessoa, aparentemente devido a uma disputa de terras.

Ao fim de várias horas, as forças de segurança tailandesas conseguiram entrar no centro comercial e retirar centenas de pessoas, antes de matarem o atacante.

Polícias da cidade, que não quiseram ser identificados, disseram que o suspeito levou uma arma da sua base e conduziu em direção ao centro comercial, disparando pelo caminho, referiu a Associated Press. Vários media tailandeses indicaram que o atirador utilizou um veículo militar.

Depois de a situação controlada, coube ao primeiro-ministro tailandês Prayut Chan-O-Cha dar a notícia que pelo menos 26 pessoas tinham morrido no ataque e 57 ficaram feridas. Dos 57 feridos, 25 já tiveram alta, indicou, afirmando tratar-se de um tiroteio “sem precedentes” no país.

“Não há precedentes na Tailândia e quero que esta isto nunca mais aconteça”, declarou, em conferência de imprensa, num hospital de Nakhon Ratchasima, para onde foram levadas as vítimas do ataque.

O chefe do Governo tailândês acrescentou que o motivo do atacante era pessoal e relacionado com um conflito devido à “venda de uma casa”.