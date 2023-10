Uma mulher de 49 anos foi atingida atingida por chumbos da caçadeira, na face e numa mão, nos Olivais em Lisboa, quando dois homens, no interior de uma viatura, dispararam. De acordo com a CNN Portugal, a PSP e a PJ estão no terreno, num Bairro na Avenida Doutor Alfredo Bem Saúde.

Na sequência do ataque, os homens sairam rapidamente do local. Segundo a CNN Portugal, ainda não se sabe o porquê do ataque e a PSP ainda nos os conseguiu localizar. Segundo a CMTV, o alerta foi dado pelas 7h50.

Segundo o JN, pelas 10 horas foram descobertos por populares no mesmo local, à entrada de um prédio, vários cartuchos de calibre 12.