As autoridades norte-americanas anunciaram que um homem armado disparou vários tiros num bar em Thousand Oaks, na Califórnia, na noite de quarta-feira, fazendo pelo menos 12 mortos. O atirador foi encontrado morto no local.

A polícia disse ao Los Angeles Times que pelo menos 30 tiros foram disparados no bar de música country Borderline Bar & Grill, em Thousand Oaks, que fica a cerca de 40 quilómetros a oeste de Los Angeles, nos Estados Unidos.

A CNN refere que são já registados 12 mortos e também mais de uma dezena de feridos.

As autoridades já revelaram a identidade do atirador como sendo Ian David Long, de 28 anos, um antigo fuzileiro norte-americano.

De acordo com a agência Associated Press, as autoridades revelaram também que, até ao momento, tudo indica que se terá suicidado.

O Xerife do Condado de Ventura, Geoff Dean, revelou que o seu departamento já se tinha encontrado com o ex-fuzileiro naval, em abril, quando as autoridades locais foram chamadas à sua casa por este estar a agir de forma irada e irracional.

Na altura foi conduzida uma avaliação sobre o seu estado psicológico por uma equipa de crise de saúde mental, mas foi concluído que não era necessário efetuar uma detenção.

O vice-xerife de Ventura é uma das vítimas mortais, segundo a polícia. Ron Helus foi um dos primeiros oficiais a responder à ocorrência e devia reformar-se no próximo ano. Segundo o xerife Geoff Dean, Helus faleceu já no hospital.

Os disparos aconteceram durante um evento de estudantes universitários, por volta das 23h20 locais (7h20 desta quinta-feira, hora portuguesa).

Uma testemunha disse à agência local da ABC ter visto um suspeito com barba e chapéu a lançar granadas de fumo e a atacar um segurança antes de disparar indiscriminadamente.

"Nós começámos a fugir pelas janelas”, disse.

O autor do tiroteio, cuja identidade é ainda desconhecida, morreu no interior do bar “Bordeline”, onde começou o tiroteio. A polícia afirma que o suspeito já estava morto quando entraram no local.

