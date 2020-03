Desta vez, foi o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité grego a adotarem medidas drásticas, com o objetivo de minorar o impacto da pandemia do Covid-19, que na Grécia regista até hoje 99 casos de infeção e uma morte, hoje, em Patras.

“Para a cerimónia tivemos de reduzir a participação, para proteção da saúde pública”, explicou durante o evento o presidente do Comité Olímpico da Grécia, Spyros Capralos, perspetivando uns “excelentes Jogos” com a tradição, tecnologia e respeito pelo ambiente do povo japonês.

O início do percurso coube pela primeira vez a uma mulher, com a campeã olímpica de tiro Anna Korakaki a iniciar o trajeto, que na Grécia, berço dos Jogos Olímpicos, passará até 19 de março por 31 cidades e 15 sítios de interesse arqueológico.

Entretanto, a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio2020 anunciou hoje que o primeiro evento desportivo será um jogo de softbol entre o Japão e a Austrália, em 22 de julho, em Fukushima, ainda antes da cerimónia de abertura, em 24.

Será a primeira competição olímpica oficial dos Jogos de Tóquio2020, mas, depois, no mesmo dia decorrerão também outros jogos do softbol.