A notícia foi dada pelo ator na Austrália onde se encontra a gravar um filme sobre a vida de Elvis Presley.

"Olá. Eu e a Rita [Rita Wilson, a mulher] estamos por aqui, na Austrália. Sentimo-nos um pouco cansados, como se estivéssemos constipados, e com algumas dores no corpo. Rita teve alguns arrepios que iam e vinham. Alguma febre também. Para fazer as coisas bem, como o mundo precisa no momento que atravessamos, fizemos o teste do coronavírus e o resultado foi positivo".

Tom Hanks acrescentou que ele e a mulher serão "testados, observados e isolados durante o tempo que a saúde pública e a segurança o exigir".

"Não há muito mais a dizer que não tratar um dia de cada vez, certo? Manteremos o mundo informado sobre as novidades", acrescentou.

O filme sobre Elvis Presley ia iniciar a rodagem na próxima segunda-feira. Tom Hanks desempenha o papel do manager de Elvis, Colonel Tom Parker, que o conduziu ao estrelato e a realização cabe a Baz Luhrmann.

"A saúde e a segurança de quem trabalha connosco é sempre a nossa prioridade e estamos a tomar precauções para proteger todos os que trabalham nas nossas produções no mundo inteiro", disse, em comunicado, a Warner Bros., empresa responsável pelo filme.

À hora de publicação desta notícia, a Austrália tinha registados 128 casos de Covid-19, segundo a Johns Hopkins.