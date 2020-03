Numa mensagem publicada nas redes sociais, o casal afirma que vive este período "dia a dia" e agradeceu a todos aqueles que, na Austrália, estão a cuidando "tão bem" deles, bem como a quem demonstra preocupação pelo sucedido.

"Nós temos Covid-19 e estamos em isolamento, por isso não transmitimos para mais ninguém", afirmou o ator, que estava na Austrália em preparação para um filme.

"Para alguns pode levar a uma doença muito grave", recordou Tom Hanks, que incluiu na mensagem uma fotografia na qual o casal parece tranquilo.

"Há coisas que todos podemos fazer para enfrentar isto, seguindo as recomendações dos especialistas e cuidando de nós mesmos e dos outros", escreveu.

"Lembrem-se, apesar de todos os eventos atuais, não há choro no basebol", completou, em referência a uma frase do filme "A League of Their Own", no qual interpreta um treinador de basebol.

Tom Hanks, de 63 anos, foi a primeira estrela de Hollywood a anunciar que contraiu o novo coronavírus.

Hanks e Rita Wilson estão em isolamento no Hospital Universitário de Gold Coast, cidade da costa leste da Austrália.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Em Portugal, quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou ainda um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.