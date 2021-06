Segundo adianta a SIC Notícias, Tony Carreira teve de ser hospitalizado esta quarta-feira de manhã no Hospital de Faro devido a um enfarte do miocárdio, tendo ficado internado no serviço de cardiologia.

O canal refere que o músico tem um prognóstico reservado, mas estável e consciente, tendo sido alvo de intervenção.

Tony Carreira preparava-se para regressar aos palcos no próximo dia 23 de julho, num concerto no Casino do Estoril já esgotado e cujas receitas estavam inteiramente destinadas à Associação Sara Carreira, batizada com o nome da filha do cantor, que morreu num acidente de viação a 5 de dezembro de 2020.

O cantor assinalou em 2018 30 anos de carreira, anunciando uma pausa “no seu percurso musical”, por tempo indeterminado. A pausa acabou por durar cerca de um ano, tendo o regresso sido interrompido com a pandemia da Covid-19.