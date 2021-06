O músico, de 57 anos, já se encontra em casa, revelou hoje a Sony Portugal, editora do cantor.

"Neste momento o cantor pretende expressar mais uma vez o seu agradecimento e gratidão pelas tantas demonstrações de carinho que recebeu e pretende também agradecer aos extraordinários profissionais de saúde do Hospital de Faro", pode ler-se ainda no comunicado.

Tony Carreira preparava-se para regressar aos palcos no próximo dia 23 de julho, num concerto no Casino do Estoril já esgotado e cujas receitas estavam inteiramente destinadas à Associação Sara Carreira, batizada com o nome da filha do cantor, que morreu num acidente de viação a 5 de dezembro de 2020.

Em 2018, o cantor assinalou 30 anos de carreira, anunciando uma pausa “no seu percurso musical”, por tempo indeterminado. A pausa acabou por durar cerca de um ano, tendo o regresso sido interrompido com a pandemia da Covid-19.