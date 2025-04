Nascido em Loulé, em 1972, cidade onde atualmente vivia, Nuno Guerreiro tornou-se célebre como vocalista da Ala dos Namorados, na década de 1990, com temas como "Solta-se o beijo", "Fim do mundo" ou "Loucos de Lisboa". O cantor morreu hoje aos 52 anos, em Lisboa.

Aos 16 anos, muda-se para Lisboa para estudar na Escola de Dança do Conservatório Nacional, onde também se formou em canto lírico.

Além do trabalho com a banda, Nuno Guerreiro lançou álbuns a solo, destacando-se "Carta de Amor" (1999), produzido no Japão por Akira Senju, e "Tento Saber" (2002), que inclui colaborações com artistas como Sara Tavares e Rui Veloso.

Abertamente homossexual, assumiu em entrevista ao 24 Horas, em 2009, que tinha sido vítima de agressões por parte de um ex-companheiro, de quem se separou por esse motivo.

Em 2018, a Ala dos Namorados celebrou 25 anos de carreira com um concerto especial em Loulé, reunindo vários artistas convidados.