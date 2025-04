"Morreu Nuno Guerreiro. Estamos destroçados", refere o autarca de Loulé, no Facebook.

Ao Correio da Manhã, fonte da autarquia adiantou que o cantor foi internado de urgência nos últimos dias, não se conhecendo as causas da morte.

O cantor foi recentemente dos protagonistas de vários concertos com a banda “Mau Feitio”, com Ricardo J. Martins, João Palma, Vítor Bacalhau e Vasco Moura e trabalhava nos bastidores do CineTeatro Louletano, onde atuava na produção e direção de cena.

Nuno Guerreiro ficou conhecido como o vocalista na banda Ala dos Namorados, onde ganhou grande relevância com temas que ficaram para a história da música nacional como “Solta-se o Beijo”, “Loucos de Lisboa” ou "Caçador de Sóis". A banda foi fundada em 1993, com João Gil, João Monge e Manuel Paulo.

Nascido em Loulé a 5 de setembro de 1972, Nuno Guerreiro era reconhecido pela singularidade da sua voz e pela versatilidade musical. Aos 16 anos, muda-se para Lisboa para estudar na Escola de Dança do Conservatório Nacional, onde também se formou em canto lírico.

Além do trabalho com a banda, Nuno Guerreiro lançou álbuns a solo, destacando-se "Carta de Amor" (1999), produzido no Japão por Akira Senju, e "Tento Saber" (2002), que inclui colaborações com artistas como Sara Tavares e Rui Veloso.

Abertamente homossexual, assumiu em entrevista ao 24 Horas, em 2009, que tinha sido vítima de agressões por parte de um ex-companheiro, de quem se separou por esse motivo.

Em 2018, a Ala dos Namorados celebrou 25 anos de carreira com um concerto especial em Loulé, reunindo vários artistas convidados.