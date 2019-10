Esta é uma extensão de uma rota já existente, mas apenas operada semanalmente entre 15 janeiro e de 28 abril, passando a incluir o período do verão, com mais 29 frequências entre 08 maio e o final de outubro, afirmou à Lusa fonte da Associação Turismo do Algarve (ATA).

Os voos operados pela companhia aérea canadiana Air Transat têm partida de Toronto à terça-feira durante o período de inverno, passando, no verão, a serem operados à sexta-feira, com regresso de Faro no próprio dia.

Em comunicado, a ATA afirma que esta é uma mais valia para o Algarve e “o resultado dos esforços promocionais que o Turismo do Algarve e o Turismo de Portugal têm vindo a empreender junto do mercado canadiano e do Aeroporto de Faro”, destacando que em Toronto existem voos de ligação para Vancouver e Montreal, o que “permite potenciar a amplitude e o alcance desta rota”.

A Associação acrescenta que o potencial deste mercado e da rota a levou a participar em inúmeras ações de promoção do destino no Canadá e desenvolvido várias campanhas de 'marketing', em parceria com a Air Transat e com o operador turístico Transat Vacances, para divulgação da região.