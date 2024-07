Imagens do local mostravam fumo negro na torre da catedral, cercada por andaimes e com uma cobertura branca há várias semanas devido a obras no edifício.

Entretanto, os bombeiros anunciaram que conseguiram controlar o incêndio.

A catedral foi evacuada e as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança na zona. O incêndio está a recordar o ocorrido na catedral de Notre Dame, em Paris, em 2019.

Neste momento ainda não são conhecidas as causas do incêndio.

A catedral de Rouen, considerada uma das mais belas de França, foi pintada diversas vezes pelo artista impressionista Claude Monet no século XIX.

Vídeos nas redes sociais mostram o incêndio em curso.

Recorde aqui as imagens do incêndio na catedral de Notre Dame: