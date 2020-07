Na terceira corrida, em 27 de agosto, são lidados toiros de Romão Tenório e atuam os cavaleiros João Moura Caetano, João Moura Jr. e João Ribeiro Telles, cabendo as pegas aos forcados de Évora e do Aposento da Moita.

A ProToiro adiantou que, para a segunda fase da temporada, em setembro e outubro, já estão selecionados dois curros das ganadarias Veiga Teixeira e Vinhas.

A temporada taurina vai ter praças com lotação de 50%, uma reivindicação do setor que viu, em 11 de julho, ser publicada pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) uma atualização às normas discutidas com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

“O que hoje nos deixa satisfeitos é que finalmente – porque foi preciso um mês e meio – há um tratamento de igualdade na retoma de espetáculos culturais”, referiu, à agência Lusa, na altura, Hélder Milheiro, secretário-geral da ProToiro.

O responsável reagia à publicação pelo IGAC de uma atualização às normas que permitem a retoma das corridas e espetáculos taurinos.