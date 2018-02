As trabalhadoras da antiga Triumph, em Loures, que foi declarada insolvente no final do mês janeiro, começaram hoje a receber o subsídio de desemprego, disse à agência Lusa fonte sindical.

Em declarações à Lusa, Manuela Prates, do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Curtumes do Sul, referiu que as 463 trabalhadoras receberam esta sexta-feira a verba referente a dois dias do mês de janeiro e que irão receber os dias todos referentes a fevereiro até ao dia 23.

“Trata-se de um processo que está a andar a velocidade de cruzeiro. Podemos dizer que está a ser feito tudo aquilo que poderia ser feito, graças à luta do sindicato e das trabalhadoras”, apontou.

A sindicalista adiantou ainda que as trabalhadoras também já receberam resposta ao requerimento que tinham feito para receber o fundo de garantia salarial, uma resolução que o sindicato considera ter sido “tomada em tempo recorde”.

“Estamos a falar de processos bastante burocráticos e que normalmente demoram meses até terem uma resposta. Aqui resolveu-se no espaço de um mês”, acrescentou.

Entretanto, no domingo realiza-se no pavilhão do Sacavenense, em Sacavém, um concerto de apoio às trabalhadoras da Triumph, um evento organizado pela Câmara Municipal de Loures, em parceria com a União dos Sindicatos de Lisboa/CGTP-IN.

O evento tem início às 16:00 e conta com a presença de diversos artistas, nomeadamente Vitorino, Peste & Sida, Sebastião Antunes, António Saiote e Ensemble de Clarinetes e Celina da Piedade.

A fábrica da antiga Triumph, situada na freguesia de Sacavém, concelho de Loures, foi adquirida no início de 2017 pela TGI-Gramax e empregava 463 trabalhadores.