De acordo com uma ata disponível no ‘site’ da DGERT - Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, os sindicatos e a CP chegaram a acordo para o cumprimento de serviços mínimos de 25%.

Nos termos do pré-aviso de greve, hoje divulgado, os trabalhadores “lutam pela atribuição de um prémio financeiro anual que compense a perda de [poder de] compra verificada no ano de 2020, pela atualização do subsídio de alimentação, pelo fim da discriminação entre sindicatos, pelo cumprimento do Acordo de Empresa em vigor e pela realização do processo de avaliação de desempenho em falta, referente ao período de maio de 2021 a abril de 2022”.

O protesto foi convocado pela Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB), Sindicato Nacional de Ferroviários e Afins (SINFA), Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins (SIOFA), Sindicato Nacional Democrático da Ferrovia (SINDEFER) e Sindicato Nacional dos Transportes Comunicações e Obras Públicas (FENTCOP).

A greve abrange todos os trabalhadores da CP – Comboios de Portugal e decorrerá entre as 00:00 e as 24:00 do dia 30 de novembro.

De acordo com o pré-aviso divulgado, de hoje até dia 29 decorre ainda uma greve dos trabalhadores da CP a partir da oitava hora de serviço do seu período normal de trabalho diário e uma greve “a todo o período de trabalho” do pessoal fixo das estações (trabalhadores afetos às bilheteiras, chefias diretas e ao serviço comercial e ‘marketing’”.