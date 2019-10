Para o presidente da Comissão de Trabalhadores da Azores Airlines, “enquanto não houver uma verdadeira reestruturação, um plano de negócios e uma estratégia para a empresa é uma situação que pode repetir-se” porque “isso já aconteceu no passado com esta administração, principalmente”.

Os trabalhadores do grupo SATA não receberam atempadamente os salários de setembro, tendo a empresa justificado os atrasos com “condicionalismos de tesouraria”, mas prometeu pagar ainda esta semana.

Esta é a segunda vez este ano que o pagamento de ordenados é adiado na SATA, uma vez que os salários de junho foram pagos com atraso, tendo a empresa decidido pagar em duas tranches: 70% do vencimento no final de junho e os remanescentes 30% no início de julho.

Desta vez os trabalhadores receberam na terça-feira, 1 de outubro, 40% do salário, tendo o restante sido liquidado hoje, mas nem todos os trabalhadores tinham recebido às 14:30 dos Açores (menos uma que em Lisboa), segundo o responsável pela Comissão de Trabalhadores da Azores Airlines.

O porta-voz da SATA, António Portugal assegura à Lusa que a segunda tranche de 50% dos salários foram processados cerca das 12:30, remetendo o facto de nem todos os trabalhadores terem ainda recebido para procedimentos internos da banca, que diferem de instituição financeira.

José Morgado considera que a SATA “possui os meios para ultrapassar esta fase” através de uma “reestruturação séria” com que o conselho de administração se “comprometeu”, mas, volvido um ano de exercício, “não houve qualquer medida neste sentido”.

“Não é só com a contenção, com o congelamento da admissão de pessoal em áreas estratégicas como a operacional, onde há falta de pessoal na escala de Lisboa e Porto, que se vai ultrapassar esta fase difícil”, declara.