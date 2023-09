Na nota, a estrutura sindical indicou que os trabalhadores irão “realizar no próximo dia 11 de setembro [segunda-feira] uma greve nacional com concentração à porta da associação patronal APIC (Associação Portuguesa dos Industriais das Carnes) no Montijo”.

A paralisação tem como objetivo a negociação de um contrato coletivo de trabalho, “pela defesa dos direitos e melhores condições de trabalho”, bem como por “aumentos salariais dignos”.

Os trabalhadores exigem um salário mínimo “de 850 euros com efeitos imediatos”, o fim da precariedade, progressões na carreira, o dia de aniversário do trabalhador ou do filho até 12 anos e 25 dias de férias.

As reivindicações incluem ainda melhores condições de trabalho, a negociação do caderno reivindicativo, um acordo de empresa, diuturnidades para todos os trabalhadores, a atualização do subsídio de alimentação para sete euros por dia e um horário de trabalho de 35 horas semanais.

Segundo o Stiac, “a concentração de protesto será realizada durante a manhã do dia 11 setembro”, junto à empresa Izidoro com desfile até a associação patronal (APIC), no Montijo.

O protesto contará com a presença da CGTP e outros sindicatos envolvidos, de acordo com a nota.