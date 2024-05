“A situação é difícil, mas as forças de defesa da Ucrânia estão a fazer tudo para manter linhas e posições defensivas e infligir danos ao inimigo”, acrescentou Syrskyi, que foi nomeado comandante do exército no início deste ano, negando que os russos tenham feito um avanço significativo na zona.

O comandante militar, ainda assim, confirmou que as suas forças estavam em desvantagem. “Estamos a travar batalhas defensivas ferozes. As tentativas dos invasores russos de romper as nossas defesas foram interrompidas”, escreveu no Telegram.

Refira-se, no entanto, que no sábado o Instituto para o Estudo da Guerra, um thinktank dos EUA, disse que as anteriores alegações russas de terem capturado quatro aldeias pareciam corretas e descreveu os ganhos recentes como “taticamente significativos”.