“Os trabalhadores têm razão e o problema já podia estar resolvido se o senhor secretário de Estado em vez de ter cá vindo buscar 75% dos lucros desta empresa viesse buscar apenas os 33% do ano anterior. Eu daqui peço ao senhor secretário de Estado que não deixe prolongar este conflito laboral”, apelou o autarca.

Depois desta concentração, os manifestantes dirigiram-se para o Ministério das Finanças, em Lisboa, para entregar uma resolução.

A PSML foi criada em 2000 para gerir os parques históricos e monumentos do concelho de Sintra, nomeadamente a Pena e Monserrate, o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos e os palácios nacionais de Sintra e de Queluz.

A empresa tem como acionistas (públicos) a Direção Geral do Tesouro e Finanças (35%), o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (35%), o Turismo de Portugal (15%) e a Câmara Municipal de Sintra (15%).

Na PSML trabalham cerca de 430 trabalhadores, dos quais 270 têm vínculo direto à empresa e cerca de 160 a empresas de trabalho temporário ou a recibos verdes.

Em declarações à Lusa, na sexta-feira, fonte da PSML referiu que a empresa “apresentou um pacote de melhorias laborais, aprovado pelos acionistas, que inclui aumentos salariais e reforço de benefícios para os colaboradores da empresa”.

“A PSML está a negociar com as estruturas sindicais, de forma a que a sua proposta seja possível de concretizar, através de um acordo de empresa, e assim viabilizar a introdução destes benefícios com efeito retroativo a janeiro deste ano”, acrescenta a mesma fonte.

A empresa ressalvou ainda que “está a planear os serviços, nos termos da lei, de forma a minimizar os efeitos que possam surgir com esta paralisação”.