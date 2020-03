Estas medidas procuram equiparar o estatuto dos trabalhadores independentes ao estatuto dos trabalhadores por conta de outrem e responder no imediato aos problemas que a pandemia do Covid-19 está a trazer, nomeadamente, na gig economy .

Essas mesmas contribuições diferidas têm de ser pagas a partir do segundo mês posterior à cessação do apoio, podendo o acerto ser efetuado no máximo em 12 meses, em prestações mensais e iguais;

A base de incidência contributiva corresponde a 70% do rendimento do trabalhador. Neste caso, por rendimento entende-se o valor da prestação de serviços efetuados, sendo que 70% desse valor é considerado como a base de incidência contributiva.

Início do pagamento – mês seguinte à apresentação do requerimento.

Este apoio é aplicável a trabalhadores independentes em regime exclusivo que fiquem sem trabalho por motivos relacionados com a pandemia do novo coronavírus (paragem da atividade onde trabalha, layoff da empresa onde presta serviços, etc.).

Um terço da base de incidência contributiva mensualizada referente ao primeiro trimestre de 2020 (A base de incidência contributiva corresponde a 70% do rendimento do trabalhador);

O apoio será concedido durante o período em que for decretado o encerramento da escola, exceto se o mesmo coincidir com férias escolares.

Face a esta situação, o Governo tomou medidas com o objetivo de responder às necessidades das empresas, das famílias, dos trabalhadores dependentes e, também, dos trabalhadores independentes. Eis o que já se encontra em vigor no que diz respeito aos trabalhadores independentes, o motor da chamada gig economy (conceito dado ao segmento trabalhadores independentes ou freelancers).

