Serão algumas dezenas de trabalhadores aqueles que se vão juntar hoje, ao início da noite, junto aos Paços do Concelho da Vidigueira, como forma de protesto.

Fonte conhecedora do processo, confirmou esta vigília ao SAPO24. De acordo com a mesma, este protesto surge no seguimento de "várias queixas" por parte de trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito a "situações de perseguição, assédio moral e violência psicológica de que os trabalhadores são alvo por parte de elementos eleitos e de chefias" deste município alentejano.

Apesar da "elevada quantidade de pessoas" esperadas neste protesto, o SINTAP salienta, contudo, que o mesmo não irá "causar qualquer tipo de problemas", dado que se pretende que a vigília seja "silenciosa". Segundo informações recolhidas, os protestantes ficarão em algumas tendas durante toda a noite.

Para a manhã de terça-feira, contudo, está já marcada uma conferência de imprensa, que contará com a presença do Secretário-geral do SINTAP, José Abraão e o Coordenador da Secção Regional do Alentejo do SINTAP, Joaquim Grácio Ribeiro, acompanhados de delegados sindicais e de trabalhadores da autarquia.