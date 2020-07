Passageiros de países considerados de risco epidemiológico passam apenas a poder entrar em Portugal por via aérea com um teste negativo à Covid-19 realizado 72 horas antes, bares e discotecas podem reabrir como pastelarias ou cafés e toda a Área Metropolitana de Lisboa passa ao nível de contingência. Estas são as principais medidas que vão afetar o quotidiano da população, ainda no 'novo normal'.

