A autarquia de Sintra acrescentou que tanto o evento Reino do Natal como as atividades no terreiro do Palácio Nacional da vila serão retomados este domingo, quando a interdição for levantada.

Estes espaços encontram-se encerrados deste quinta-feira por questões de segurança.

Também os monumentos que integram o perímetro da Serra de Sintra, nomeadamente a Quinta da Regaleira, Palácio Nacional da Pena e Castelo dos Mouros, estiveram encerrados este sábado e retomam o seu normal funcionamento após o levantamento da interdição.

“A Serra de Sintra integra uma região de proteção classificada sensível ao risco de queda de árvores e desmoronamentos de terras nas atuais condições meteorológicas, sendo caraterizada por um elevado número de visitantes. Torna-se assim fundamental acautelar na zona a proteção de pessoas e bens no atual contexto climatérico”, conclui a nota da autarquia.

Os fortes efeitos do mau tempo, que se fazem sentir desde quarta-feira, já provocaram dois mortos, um desaparecido e deixaram 144 pessoas desalojadas, registando-se 9.500 ocorrências no continente português, sobretudo inundações e quedas de árvore.

O mau tempo provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou hoje o impacto da depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

No balanço realizado às 13:00 de hoje, a Proteção Civil indicou que a situação no rio Mondego é a mais preocupante, estando a decorrer evacuações para prevenir os efeitos de eventuais cedências de diques.

O IPMA já havia alertado para os efeitos da depressão Fabien, em especial no Norte e no Centro. Prevê-se uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21:00 de hoje e as 12:00 de domingo em aviso vermelho, devido à agitação marítima, a que se soma Vila Real, por causa de fortes rajadas de vento, que podem atingir 140 quilómetros/hora.