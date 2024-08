O trânsito no IP3 retomou a circulação numa das vias no sentido Viseu-Coimbra, por volta das 11:15, mantendo-se condicionado na via onde se encontra o autocarro ardido, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR, referindo que, de momento, “não se verifica qualquer congestionamento” de trânsito.

Um incêndio num autocarro que ardeu por completo hoje de manhã no IP3, junto a Souselas, levou ao corte de trânsito no sentido Viseu-Coimbra.

O alerta para o incêndio foi dado perto das 09:00, não se tendo registado quaisquer feridos na sequência do incêndio, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

Fonte da proteção civil referiu que o processo para a remoção do autocarro ardido “está em curso”, aguardando-se meios no terreno para tal, não havendo previsão de quando é que essa via deixará de estar condicionada.