“Apesar de não ter atingido os recordes de 2009 e 2010, o ano passado foi um ano com muitos dadores, que, consequentemente, permitiu haver mais transplantes”, explicou à Lusa Susana Sampaio.

Registou-se também um aumento do número de doação em vida, apesar da presidente da SPT ter “a sensação”, sem nenhuns números oficiais, de que esteja a haver uma quebra, explicada pela “contingência atual que se vive com equipas a trabalhar no limite”, pela falta de recursos humanos, pelas “infraestruturas que precisam de renovação” e com as “consultas que estão com tempo de espera prolongado”.

“É notório o esforço desenvolvido por todas as equipas que se encontram a trabalhar no limite sem que haja investimento da tutela nesta área, quer a nível de recursos humanos quer a nível de infraestruturas”, afirmou.

Para este ano, em termos de colheita, Susana Sampaio pretende manter o número de dadores do ano passado, e em nível de dadores vivos quer ultrapassar os 11% do número total de transplantes.