Numa resposta enviada à agência Lusa, a empresa adiantou que repôs todos os horários entre maio e julho, cumprindo o limite de dois terços da lotação dos navios.

“Apesar da aposta na oferta, durante este verão, o transporte público fluvial registou, face ao período homólogo de 2019, uma quebra da procura na ordem dos 45% (-51% em junho, -45% em julho e -42% em agosto)”, salientou.

Verificou-se uma variação de -47% na média de passageiros transportados nos dias úteis face ao mesmo período de 2019 (-53% em junho, -45% em julho e -42% em agosto).

Apesar de prever uma lenta recuperação, neste mês e no próximo a empresa vai manter os horários habituais de cada ligação fluvial.

“Não obstante o atual cenário de incerteza, associada à evolução da pandemia e as previsões macroeconómicas, a Transtejo e Soflusa tem expectativa de que a procura possa evoluir, gradualmente, nos meses de setembro e outubro, ainda que de forma residual”, referiu.

A Transtejo é responsável pelos terminais do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, fazendo as suas ligações a Lisboa, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço.

A empresa acrescentou que a frota não sofreu qualquer alteração em termos de navios disponíveis, antes e depois da pandemia, tendo determinado apenas as lotações de um terço e de dois terços, no âmbito das medidas de emergência e de contingência, respetivamente.