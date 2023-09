A trasladação foi aprovada, por unanimidade, na Assembleia da República no dia 15 de janeiro de 2021, “em reconhecimento e homenagem pela obra literária ímpar e determinante na história da literatura portuguesa”, como se pode ler no documento publicado em Diário da República semanas depois.

A iniciativa partiu de um repto lançado pela Fundação Eça de Queiroz e insere-se no espírito da lei que define e regula as honras de Panteão Nacional, destinadas a “homenagear e a perpetuar a memória dos cidadãos portugueses que se distinguiram por serviços prestados ao país, no exercício de altos cargos públicos, altos serviços militares, na expansão da cultura portuguesa, na criação literária, científica e artística ou na defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e da causa da liberdade”.

“A questão do Panteão está no nosso dever, ou na nossa possibilidade enquanto país, representados naturalmente pela Assembleia da República, de homenagearmos Eça de Queiroz e de termos mais um momento de grande homenagem e de reconhecimento pela vida e obra. É tão simples como isto”, afirmou à Lusa o presidente da Fundação Eça de Queiroz, Afonso Reis Cabral, trineto do autor de “Os Maias”.

Questionado sobre se considera que a trasladação, de Santa Cruz do Douro, no concelho de Baião, onde se encontram depositados os restos mortais do autor, vai trazer mais leitores a Eça, Afonso Reis Cabral espera que sim: “Desejo que contribua para isso. Sei perfeitamente que não é este momento que determina nada e sei perfeitamente que o futuro cabe a quem o viver. No entanto, se nós ficarmos permanentemente sentados no nosso canto sem contribuirmos para nada e sem tentarmos, na medida do que podemos, contribuir para a vida e obra de Eça de Queiroz, pelo menos ficamos com a consciência um bocadinho menos tranquila”.

No entanto, nem todos os descendentes do escritor concordam com a deslocação para Lisboa, onde Eça de Queiroz esteve sepultado desde setembro de 1900, no Cemitério do Alto de São João, até 1989, quando os seus restos mortais foram trasladados para Santa Cruz do Douro.

Dos 22 bisnetos do escritor, 13 concordaram com a trasladação para o Panteão Nacional, havendo ainda três abstenções. Seis opõem-se e avançaram esta semana com um pedido de providência cautelar no Supremo Tribunal Administrativo para impedir a trasladação. O tribunal superior admitiu o pedido, citou a Assembleia da República para que se pronunciasse e está a analisar o requerimento, não havendo ainda uma decisão.

Hoje há até uma manifestação. Um conjunto de populares de Santa Cruz do Douro, em Baião, vai estar a partir das 16h perto da Fundação Eça de Queiroz.

António Fonseca, responsável pelo movimento e antigo autarca da junta de freguesia de Santa Cruz do Douro, já tinha revelado à agência Lusa que aquilo que vai acontecer na tarde deste domingo é "uma manifestação de gratidão para com Eça e naturalmente mostrar o nosso desagrado pela forma como este processo foi conduzido".

O antigo autarca disse ainda que “o lugar de Eça só pode ser mesmo à sombra de Tormes” e acredita que a maioria da população local é da mesma opinião, havendo um “punhado de pessoas” que pensará de forma diferente, “por razões políticas”.