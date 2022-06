De acordo com o jornal Público, Carlos Canha, João Carlos Cardoso Neto Gouveia e Fernando Luís Pereira Rodrigues vão a julgamento devido ao caso das agressões a Cláudia Simões em 2020. O despacho de acusação do Ministério Público, efetuado em setembro de 2021, foi hoje confirmado pela juíza de instrução do Tribunal da Amadora.

Carlos Canha, o agente que terá sido o principal perpetrador das agressões a Cláudia Simões, vai a julgamento pendendo sobre si as acusações de três crimes de ofensa à integridade física qualificada, três de sequestro agravado, um de abuso de poder e outro de injúria agravada contra Cláudia Simões.

Já os outros dois agentes, que terão estado no carro para onde a mulher foi levada e onde as agressões terão continuado, são acusados, cada um, de um crime de abuso de poder e de não terem impedido o colega de levar a cabo aquelas ações.

A multiplicidade de acusações direcionadas a Carlos Canha prende-se com o facto de que, segundo o Público, o MP aferiu durante a fase de inquirição que as agressões deste agente da PSP não visaram apenas Cláudia Simões, mas também dois homens, que foram levados para a esquadra do Casal de São Brás “algemados, sem que tivessem tido qualquer participação ou intervenção no desenrolar dos factos, nem contra eles foi elaborado qualquer auto de notícia, detenção ou denúncia”.