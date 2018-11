"Ao longo destes três anos, já foi possível abrir 922 novas camas de cuidados continuados integrados simples, às quais se acrescentam algumas unidades especializadas em saúde mental ou de outras de cuidados paliativos", afirmou.

Discursando na inauguração de uma unidade de cuidados continuados e de reabilitação de média duração, em Cabeceiras de Basto, no interior do distrito de Braga, com capacidade para 30 camas, o chefe do Governo acrescentou que recentemente foram celebrados acordos para a entrada em funcionamento de mais 220 camas, em vários pontos do país.

A unidade hoje inaugurada é gerida por uma cooperativa liderada pela Câmara de Cabeceiras de Basto, que detém 80% do capital. O restante foi subscrito pela sociedade civil, uma parceria que foi elogiada na cerimónia.

Além de António Costa, também os titulares das pastas da Segurança Social, Vieira da Silva, e da Saúde, Marta Temido, se associaram ao momento.