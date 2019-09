Durante a leitura do acórdão, o juiz presidente disse que foi dado como provado todo o teor da acusação deduzida pelo Ministério Público.

O tribunal condenou o arguido a dois anos e nove meses de prisão, por um crime de roubo agravado na forma tentada, e um ano, por outro crime de detenção de arma proibida. Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de três anos de prisão.

O juiz presidente explicou que o coletivo de juízes decidiu não suspender a pena por entender que "não há um juízo de prognose favorável".

O arguido, que já foi condenado no seu país de origem (França) por crimes de natureza sexual, pese embora não tenha antecedentes criminais no território nacional, vai manter-se em prisão preventiva até se esgotarem todas as possibilidades de recurso.

À saída da sala de audiências a advogada do arguido, Júlia Vitorino, considerou a pena aplicada “muito pesada”.