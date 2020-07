O armazém, situado na Rua Escola do Viso, na freguesia de Canidelo, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, começou a arder cerca das 15:30, tendo as chamas "tomado as viaturas e a autocaravana que estavam no seu interior", acrescentou a fonte, que disse desconhecer o número de veículos atingidos pelo incêndio.

O incêndio entrou em fase de rescaldo às 16:33.

Estiveram no combate às chamas elementos dos bombeiros de Coimbrões e dos Sapadores de Gaia.