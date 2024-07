As autoridades já confirmaram a morte de três crianças, que participavam numa aula de dança sobre Taylor Swift, no clube infantil Hope of Hart. As meninas tinham seis, sete e nove anos. A menina de nove anos era filha de cidadãos portugueses.

Segundo a informação disponibilizada, há ainda dois adultos e cinco crianças no hospital em estado crítico. No total, as autoridades referem 11 pessoas esfaqueadas.

Os dois adultos feridos terão tentado proteger as crianças do atacante. Homenagens prestadas nas redes sociais identificam uma das vítimas: uma professora de dança e ioga, Leanne Lucas, de 35 anos.

No Instagram, a cantora Taylor Swift reagiu ao sucedido e diz estar “completamente em choque” após o “horror” do ataque.

A cantora refere ainda "a perda da vida e da inocência e o trauma terrível que se reflete em todos os que lá estiveram, nas famílias e nos primeiros socorristas". "Eram apenas crianças numa aula de dança", acrescentou.

No local, várias pessoas deixam flores e outro objetos em homenagem às vítimas.

Na segunda-feira, A polícia de Merseyside foi chamada por volta das 11h50 e garantiu que não havia "nenhuma ameaça maior ao público" após a detenção do responsável pelo ataque, um jovem de 17 anos da vila de Banks, em Lancashire, mas nascido em Cardiff.

Após o alerta, os paramédicos responderam a relatos de “múltiplos esfaqueamentos” e foram enviadas 13 ambulâncias juntamente com uma equipa de resposta a áreas perigosas, assim como uma ambulância aérea e médicos para o local.

Ainda não são conhecidos os motivos do ataque e a polícia está a investigar.

(Notícia atualizada às 12h58)