Três deputadas do partido Conservador anunciaram hoje a desfiliação para se juntarem a um grupo de dissidentes do partido Trabalhista devido à deriva dos 'Tories' para a direita e a estratégia para o 'Brexit'.

Numa carta em conjunto, Sarah Wollaston, Heidi Allen e Anna Soubry consideram que “a última gota” foi “a condução desastrosa do governo do ‘Brexit'”.

As deputadas alegam, que “infelizmente, o partido Conservador abandonou progressivamente estes princípios e valores com uma uma deriva para a direita da política britânica”, e acusam a liderança de ceder à influência da fação eurocética do European Research Group (ERG) e do Partido Democrata Unionista (DUP).

“Já não sentimos que podemos permanecer no Partido de um Governo cujas políticas e prioridades estão tão firmemente nas mãos do ERG e do DUP”, afirmam.

Na opinião das três deputadas, “o ‘Brexit’ redefiniu o Partido Conservador – desfazendo todos os esforços para modernizá-lo. Houve um fracasso sombrio em resistir à linha dura do ERG, que opera abertamente como um partido dentro de um partido com seu próprio líder e política”.

Wollaston, Allen e Soubry, assumidamente anti-‘Brexit’, anunciaram a intenção de se juntarem ao Grupo Independente no parlamento, que conta com oito deputados que se desfiliaram do partido Trabalhista esta semana.