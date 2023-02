Uma operação, realizada por efetivos do Comando Distrital da PSP de Coimbra, culminou em três detenções por posse ilegal de arma de fogo e de munições proibidas tendo ainda apreendido dinheiro e vários produtos.

De acordo com a Polícia, a operação visou o cumprimento de “mais de uma dezena de mandados de busca domiciliária e não domiciliária”, emanados por autoridade judiciária.

A ação foi efetuada por efetivos da Esquadra de Investigação Criminal (EIC) de Coimbra e da Figueira da Foz e contou com a colaboração da GNR e do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

As buscas, que foram decretadas no âmbito de investigações por vários crimes contra o património, decorreram nos municípios de Cantanhede, Coimbra, Figueira da Foz e Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, e de Loures, no distrito de Lisboa.

Na sequência das buscas, foram apreendidos vários artigos “obtidos pelos suspeitos através da sua atividade criminosa”, designadamente artigos de perfumaria, vestuário, calçado, malas e carteiras de marcas ‘premium’, adiantou o comunicado.

Foi ainda apreendido um telemóvel, uma quantia em dinheiro, duas armas de fogo e respetivas munições, bem como outras munições proibidas e ainda várias ferramentas, como motosserras, rebarbadoras, equipamentos de soldar e aparafusadoras.

Os três homens detidos, com 23, 24 e 53 anos, vão ser presentes à autoridade Judiciária, nos próximos dias, para eventual aplicação de medidas de coação.

A PSP deu ainda nota de que, com esta ação, o Comando Distrital da PSP de Coimbra acredita ter “contribuído, de forma significativa, para o fortalecimento do sentimento de segurança nas cidades da sua área de influência, Coimbra e Figueira da Foz, e zonas limítrofes”.