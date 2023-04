A situação, divulgada nas redes sociais por vídeos e imagens, ocorreu na madrugada da passada quarta-feira, num bairro da Amadora, quando uma patrulha de polícias detetou “um grupo de cidadãos e um forte odor a produto suspeito de ser estupefaciente”, descreveu a PSP, num comunicado.

“Perante esta suspeita, os polícias abordaram os indivíduos e, ao tentarem dialogar com um deles, o mesmo adotou uma postura hostil e agressiva, tendo empurrado um dos polícias. Face a esta agressão, foi o agressor detido, continuando este com um comportamento agressivo, tentando agredir novamente os polícias”, é sublinhado pelas autoridades.

Segundo a PSP, na sequência desta detenção, várias pessoas juntaram-se no local para impedir a detenção do agressor, pelo que os polícias detiveram mais dois homens, “um por injúrias e um outro por ofensas à integridade física qualificada e resistência e coação sobre funcionário”.

“Para repelir as agressões, efetuar e manter as detenções, houve necessidade do uso da força, através de meios de baixa potencialidade letal”, acrescentou a PSP, sublinhando que “prosseguem diligências para que os autores de crimes cometidos contra os polícias sejam identificados perante as autoridades judiciais”.

Um polícia agredido teve necessidade de receber tratamento médico, tendo tido alta hospitalar, acrescentou.