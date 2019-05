“Afasta de mim este Moro, pá”, cantaram os manifestantes, que, entretanto, aumentaram em mais uma dezena que se encontrava numa outra entrada do ‘campus’ universitário, onde até quarta-feira decorrem as conferências organizadas pela Câmara de Cascais.

Uma placa toponímica, em cartão, com o nome de Rua Marielle Franco, ativista assassinada no Brasil, cartazes e ‘t-shirts’ em defesa de “Lula Livre”, pela libertação do antigo Presidente brasileiro, ou uma bandeira do Veganismo Antifascista foram alguns dos adereços usados pelos manifestantes.

Para Pedro Teles, o ex-juiz - agora ministro - Sergio Moro, que participou no julgamento da operação “Lava Jato”, que levou à condenação de Lula da Silva por corrupção, “devia ter vergonha de aparecer em Portugal” e “num país democrático”.

A atual política do Governo de Jair Bolsonaro “só vai destruir mais a vida das pessoas e acabar com todas as conquistas que o povo brasileiro conseguiu fazer nos últimos 20 anos”, apontou.

Outra participante no protesto de movimentos brasileiros e portugueses, Maria Magda, há 12 anos em Portugal, considerou que a iniciativa já teve êxito quando a comunicação social noticiou a existência de uma carta aberta, com 3.400 assinaturas, contra a presença de Moro e a política de Bolsonaro.

A ativista admitiu que a situação política no Brasil está a provocar a emigração de “brasileiros de todas as classes sociais”, incluindo para Portugal, mas que acabam por encontrar algumas “barreiras” à chegada ao país.

O protesto contra a presença do ministro da Justiça brasileiro em Portugal foi promovido por vários movimentos, entre os quais o Coletivo Andorinha - Frente Democrática Brasileira de Lisboa.

Em carta aberta, o 'Coletivo Andorinha' destacou que Moro pertence ao Governo que é "contra a democracia, contra as mulheres, contra a educação, a ciência, e o ambiente, contra os povos indígenas, a cultura afro-brasileira, e contra os homossexuais".

Sergio Moro ficou conhecido por ter sido o juiz responsável pelos processos da operação "Lava Jato" em primeira instância e por ter condenado e levado à prisão por corrupção o antigo Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores.