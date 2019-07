"Palavras e ações têm consequências, e mais do que nunca quando são as do primeiro-ministro. À medida que os sinais se acumulam dos prováveis danos económicos e sociais de um ‘Brexit’ "sem acordo" — e da crescente oposição a ele — o novo primeiro-ministro deve escolher se será o porta-voz de uma fação ultra-Brexit, ou o servidor da nação que lidera", avisou hoje, num comunicado, o conservador John Major.

O trabalhista Gordon Brown invoca, num artigo publicado no jornal The Guardian, que a maioria dos britânicos está convencida de que a saída do Reino Unido da União Europeia vai ter consequências negativas para o país.

"Quando futuros historiadores olharem para trás, ficarão chocados ao descobrir como tal ato de autoflagelação económica, que contraria totalmente o interesse nacional, poderia ser descrito por Nigel Farage e Boris Johnson como o auge do patriotismo e críticas de qualquer parte do mundo desvalorizadas como uma traição", escreveu o escocês.

Já Tony Blair reiterou a defesa de um novo referendo para tentar sair do impasse existente no parlamento.

Blair considera que o referendo de 2016 que ditou o ‘Brexit' não é um mandato para uma saída sem acordo, pois, lembrou, na altura foi garantido que um acordo de saída seria fácil de obter.

"Mesmo antes de se tornar primeiro-ministro esta semana, Boris Johnson já se fechou num ‘Brexit’ sem acordo. Se ele não recuar da posição de negociação declarada, ele vai falhar. Nesta situação, ele pode tentar forçar uma saída sem acordo, desafiando o parlamento, convocar uma eleição ou voltar a perguntar à população num referendo entre uma saída sem acordo ou a permanência [na União Europeia]", escreveu no diário The Times.