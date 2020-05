De acordo com uma investigação efetuada pelo jornal Público, a DGS fez uma encomenda de três milhões de máscaras FFP2 — também conhecidas como respiradores e destinadas a profissionais de saúde — à Quilban, empresa detida por João Cordeiro.

O contrato foi firmado por ajuste direto entre as duas entidades a 7 de abril e teve um custo de 8,5 milhões de euros, incluindo ainda a aquisição de um milhão de máscaras cirúrgicas. De acordo com o Público, metade dos respiradores já foram entregues à DGS, mas a entidade ainda não as destinou aos profissionais de saúde. Em resposta ao diário, o Ministério da Saúde disse que as FFP2 ainda “não foram distribuídas e até ao esclarecimento cabal não será efectuado qualquer pagamento”.

Em causa estará a certificação destes equipamentos de proteção individual, feita por uma entidade polaca chamada “ICR Polska” a 16 de março, que, indica o jornal, “garantia a conformidade das máscaras com as normas europeias de segurança e saúde”.

No entanto, continua o Público, esta entidade indica no seu website que deixou de certificar produtos relacionados com a covid-19 e anulou todos os certificados emitidos em março “devido a inúmeras fraudes detectadas”. Como tal, estes equipamentos comprados pela DGS à Quilban perderam a validade da sua certificação visto que quando se coloca o número dos seus certificados nas bases de dados da ICR Polska, o resultado é “O número não existe, [o certificado] é inválido ou falso.”