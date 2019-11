Três pessoas morreram na sequência de uma explosão a bordo do petroleiro russo "Zaliv Amérika", ancorado no porto de Najodka, no mar do Japão, informaram hoje fontes oficiais.

As informações preliminares indicam que o incidente resultou de uma explosão de gás. Ao mesmo tempo, segundo a agência federal de transporte marítimo, cuja declaração é referida pela Tass, o incidente não provocou um incêndio no petroleiro. Fontes do Ministério Público indicaram que o navio não transportava carga de petróleo, tendo esta informação sido confirmada pela proprietária da embarcação, a companhia Nayada. A bordo do cargueiro no momento da explosão encontravam-se nove membros da tripulação. As autoridades iniciaram um processo penal por violação das normas de segurança no transporte para investigar o incidente.