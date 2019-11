A IGAMAOT acrescentou que, "referindo essas denúncias a existência de pareceres desfavoráveis de entidades da administração", as mesmas foram remetidas à CCDR-N, na qualidade de serviço responsável pela decisão final no procedimento administrativo correspondente.

Já no que diz respeito à matéria urbanística e de aplicação do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a IGAMAOT informou que procedeu ao reencaminhamento para a Inspeção-Geral de Finanças, entidade com atribuições de tutela sobre as autarquias locais.

Sobre este tema, a 30 de outubro o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, disse que "provavelmente só o tribunal" poderia travar as operações urbanísticas, dizendo-se "conformado", mas "atento".

"Neste momento, conformado que estou, interessa-me fiscalizar. Se existirem outras entidades que estejam disponíveis para intervir, as portas estão abertas. Provavelmente só o tribunal, mas sinceramente parece-me difícil. Já foi reapreciado pela CCDR-N [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte], APA [Agência Portuguesa do Ambiente] e por nós", disse o autarca.

O presidente da autarquia revelou que, se estivesse em causa uma indemnização que pudesse travar a obra "só para a fase que está em construção, a quantificação feita foi de 50 milhões de euros".

"E falta o resto, o que aí vem. A minha angústia é, não estando de acordo, tenho que aceitar porque não há recursos para indemnizar", concluiu.