Um dos ‘rockets’ “caiu num terreno baldio no sul dos Montes Golã” anexado por Israel, disse o exército num breve comunicado, sem dar mais detalhes.

Os militares tinham dito anteriormente que sirenes de alerta tinham soado naquela área.

Israel conquistou em 1967 e anexou parte dos Montes Golã, uma região estratégica também na fronteira com o Líbano.

O Estado judaico intensificou recentemente os seus ataques na Síria, visando principalmente as posições de grupos pró-Irão, o seu inimigo número um.

Os disparos de hoje seguem-se a uma escalada sem precedentes na frente israelita-libanesa desde 2006.

Na quinta-feira, cerca de 30 ‘rockets’ foram disparados do Líbano para Israel, ferindo uma pessoa e causando danos materiais.

O exército israelita disse que os tiros, não reivindicados, eram “palestinianos”, e muito provavelmente do movimento islâmico Hamas, no poder na Faixa de Gaza.

O exército retaliou com ataques em Gaza e no sul do Líbano.

A violência aumentou nos últimos dias depois de, na quarta-feira, as forças israelitas terem invadido a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, durante o Ramadão, provocando uma indignação generalizada.

Na noite de sexta-feira, um carro-bomba em Tel Aviv matou um italiano e feriu sete pessoas, segundo a polícia israelita.

Na manhã de sexta-feira, duas irmãs anglo-israelitas foram mortas num outro ataque na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.