Os livros selecionados são “A história de Roma”, da portuguesa Joana Bértholo, “A última lua de homem grande”, do cabo-verdiano Mário Lúcio Sousa, “Misericórdia”, da portuguesa Lídia Jorge, “Naufrágio”, do português João Tordo, e “Siríaco e Mister Charles”, do cabo-verdiano Joaquim Arena.

Já na categoria poesia foram selecionados quatro livros de autores brasileiros e um português.

A lista de finalistas da categoria poesia inclui os livros “Alma Corsária”, da brasileira Cláudia Roquette-Pinto, “Diário da encruza”, do brasileiro Ricardo Aleixo, “Entre costas duplicadas desce um rio”, do brasileiro Guilherme Gontijo Flores, “O gosto amargo dos metais”, da brasileira Prisca Agustoni, e “Paraíso”, do português Pedro Eiras.

“A lista de finalistas tem uma grande variedade de nacionalidades, o que confirma o caráter cada vez mais plurinacional do prémio Oceanos que tem grande diversidade de nacionalidades de autores e de jurados”, frisou Selma Caetano, diretora da Associação Oceanos, em comunicado.

"É notável que entre os finalistas apareçam quatro poetas do Brasil com tão pronunciada diferença de dicções e de referências na tradição literária do país", completou o curador Manuel da Costa Pinto.

Em 2023, os organizadores do prémio dividiram as inscrições em duas categorias: prosa (que também incluiu obras de dramaturgia) e poesia. Os autores selecionados nessas categorias foram avaliados por dois júris diferentes.

Entre 1.188 inscritos de poesia foram selecionados 21 semifinalistas e depois, entre esses, cinco finalistas. Entre 1.466 obras de prosa, foram selecionadas 20 semifinalistas e depois, entre esses, cinco finalistas.

Outra novidade da edição de 2023 diz respeito ao valor do prémio, que passa a ser de 300 mil reais (57,4 mil euros), divididos entre os vencedores de poesia e da categoria prosa e dramaturgia, com 150 mil reais (cerca de 28,7 mil euros), para cada um.

Na última etapa, os jurados brasileiros André Sant'Anna, Eliane Robert Moraes, José Castello, Schneider Carpeggiani, o moçambicano Nataniel Ngomane e a portuguesa Clara Rowland leem os cinco romances finalistas para selecionar o vencedor da categoria de prosa.

Um júri composto pelos brasileiros Célia Pedrosa, Maria Esther Maciel, Tatiana Pequeno e pelos portugueses Carlos Mendes de Sousa e Golgona Anghel leem os cinco finalistas de poesia para selecionar o vencedor da categoria.

O resultado com os vencedores do prémio Oceanos 2023 será divulgado no dia 07 de dezembro, num evento realizado no Brasil pelo Itaú Cultural.

O Oceanos é realizado via Lei de Incentivo à Cultura pelo Ministério da Cultura do Brasil, e conta com o patrocínio do Banco Itaú e da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas da República Portuguesa, com o apoio do Itaú Cultural, do Ministério da Cultura e do Turismo de Moçambique, do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde e o apoio institucional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).